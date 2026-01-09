"Формат сложен, но справедлив": Зеленский — о плане США для Донбасса

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу США о создании свободной экономической зоны на оккупированных территориях в случае возможного перемирия с Россией. По его словам, предложенный формат сложный, однако может считаться справедливым и требует серьезного внутреннего обсуждения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Зеленский объяснил, что речь не идет об общем соглашении о свободной торговле между Украиной и США. Предложенный план касается непосредственно зоны боевых действий и предусматривает создание специального экономического пространства между украинскими и российскими войсками после возможного прекращения огня.

Реклама

В случае реализации этой идеи буферная территория, которая может возникнуть в результате отвода войск, получит особый правовой и налоговый режим. Это позволит бизнесу работать, а гражданскому населению жить и работать даже в непосредственной близости от прежней линии фронта.

«Формат сложный, но справедливый», — подчеркнул президент.

Где может быть создана экономическая зона

По словам Зеленского, потенциально такая зона может появиться в отдельных районах Донбасса. В то же время, реализация этого сценария потребует взаимных шагов — как от Украины, так и от России, в частности отвода войск на безопасное расстояние.

Президент подчеркнул, что этот формат заставил бы Россию копировать действия Украины, а не диктовать собственные условия.

Реклама

Зеленский также очертил альтернативный вариант, ныне обсуждаемый на международном уровне. Он предусматривает прекращение боевых действий без отвода войск, то есть фиксацию сил на нынешних позициях, а все спорные вопросы должны решаться исключительно дипломатическим путем.

«Речь идет о замораживании линии столкновения, а не о конфликте», — пояснил глава государства, добавив, что такой сценарий проще контролировать международным партнерам Украины.

Президент подчеркнул, что независимо от форматов и сценариев, Украина не признает оккупированные территории российскими. По его словам, действия Кремля свидетельствуют о нежелании России вести настоящую дипломатию, однако, Украина рассчитывает в будущем восстановить суверенитет над всеми своими землями.

Зеленский подчеркнул, что любые международные инициативы будут рассматриваться исключительно с учетом национальных интересов и без уступок территориальной целостности государства.

Реклама

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал упрямство Кремля в переговорах.