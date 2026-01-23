ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Политика
165
2 мин

Формат трехсторонней встречи в ОАЭ оказался под угрозой из-за неопределенной позиции Кремля — Sky News

Запланированная на 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) трехсторонняя встреча Украины, США и России, которая должна стать исторической возможностью для мирных переговоров, оказалась под большим вопросом из-за неопределенной позиции Кремля по участию именно в трехстороннем формате.

Елена Кузьмич
Запланированная на 23–24 января в Абу-Даби (ОАЭ) трехсторонняя встреча между представителями Украины, США и России может не состояться в анонсированном формате.

По данным Sky News , пока нет подтверждения со стороны Кремля по поводу участия России именно в трехстороннем формате, что ставит под сомнение саму возможность проведения саммита.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявил, что первая встреча представителей Украины, США и России должна состояться уже завтра - то есть 23 января.

В то же время, ряд ключевых деталей относительно формата и уровня представительства остается неизвестным. Sky News отмечает, что хотя украинские переговорщики уже отправились в Объединенные Арабские Эмираты, а спецпредставители США — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — прилетели в Москву для разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, нет четкой реакции Кремля на подтверждение участия в саммите.

Аналитики Sky News отмечают, что без ответа от Москвы до сих пор непонятно, присоединится ли Россия к переговорам в той форме, которую предлагают США и Украина, приедет ли только на отдельные встречи или вообще откажется от участия.

Также в материале говорится, что ранее Зеленский и Трамп на полях форума обсуждали мирные переговоры, но детали переговоров трех сторон до сих пор неизвестны.

Таким образом, хотя трехсторонний саммит в ОАЭ все еще запланирован, его проведение в ожидаемом формате остается под большим вопросом — главным образом, из-за нераскрытой позиции России, что может повлиять на дальнейший процесс мирных переговоров.

Напомним, что президент Зеленский заявлял , что надеется, что Россия будет готова к компромиссам, и это приведет к окончанию войны. Также он раскрыл состав украинской группы для переговоров с Россией и Штатами в ОАЭ.

