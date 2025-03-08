Правительство Германии: партии Мерца и Шольца договорились о создании коалиции

Консерваторы во главе с победителем выборов в Германии Фридрихом Мерцем и социал-демократы (СДПГ) завершили в субботу предварительные переговоры о формировании коалиционного правительства, пообещав жестко бороться с нелегальной миграцией, поддерживать промышленность и стимулировать экономику.

Об этом пишет Reuters.

Мерц хочет сформировать окончательную коалицию до 20 апреля. Но обе партии стремились заключить предварительное соглашение до начала следующей недели, когда они надеются провести через парламент смягчение ограничений на государственные займы, чтобы стимулировать экономику и увеличить военные расходы.

"Существует огромная срочность, особенно в отношении оборонного бюджета", — сказал Мерц.

В Германии, где коалиции являются нормой, правительства обычно формируются в два этапа: сначала партии проводят предварительные переговоры, а затем приступают к официальным переговорам о создании коалиции.

Консервативный блок ХДС/ХСС Мерца и СДПГ объединились после сложной предвыборной кампании, но у них еще есть разногласия по таким вопросам, как миграция и социальные выплаты. В своем вступительном слове Мерц пообещал принять более жесткие меры по борьбе с нелегальной миграцией и действовать сообща с другими членами ЕС. Он также заявил, что новое правительство поставит себе цель достичь экономического роста в 1–2% и снизить затраты на энергоносители, чтобы помочь бизнесу.

"В координации с нашими европейскими соседями мы будем отказывать мигрантам на наших общих границах, включая просителей убежища. Мы хотим принять все законные меры для сокращения нелегальной миграции в целом. Мы значительно усилим пограничный контроль с первого дня работы нашего совместного правительства, и мы также значительно увеличим количество отказов [в пересечении границы – ред.] в ходе этого пограничного контроля", — добавил он.

Более жесткая позиция Мерца по вопросам миграции и безопасности отражает меняющийся политический ландшафт, в котором крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) усилилась и стала второй по величине партией в стране.

Кроме того Мерц планирует провести реформу социальных выплат. По словам его союзника Маркуса Зедера, пособия по безработице перестанут выплачивать тем, кто может работать, но не хочет.

Мерц и СДПГ крайне нуждаются в поддержке со стороны партии "Зеленых". Мерц заявил, что на следующей неделе запланированы интенсивные переговоры с "Зелеными". Но лидеры Партии зеленых заявили в субботу, что они "далеки от согласия".

Напомним, победителем парламентских выборов в Германии стал консервативный союз ХДС/ХСС. А новым канцлером станет его лидер Фридрих Мерц, известный проукраинскими заявлениями. Мерц последовательно поддерживает Украину, требует давать Киеву больше оружия и говорит — если бы западная поддержка была достаточной, Украина бы уже выиграла эту войну. Он стремится усилить позиции Европы и из-за агрессии России, и из-за политики новой американской администрации.

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