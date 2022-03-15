"Формируем фонды, чтобы Украина жила": Зеленский о восстановлении государства

Мы все восстановим, – подчеркнул президент.

Власти Украины уже формируют фонды для восстановления разрушенной российскими оккупантами городской инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы все восстановим. Каждую улицу каждого города. Каждый дом, каждую квартиру. Мы направим на это все наши силы, всю помощь мира. И уже формируем фонды, чтобы Украина жила", — говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве финансов озвучили предварительную сумму ущерба для Украины в результате российской агрессии.

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