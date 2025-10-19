Чего Путин боится на самом деле и почему воюет: Зеленский о формуле страха и власти диктатора

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин боится своего общества, потому что хочет быть президентом до самой смерти.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

По мнению Зеленского, если на него Путина будет оказывать достаточное давление, тогда диктатор будет готов к переговорам в любом формате.

Реклама

«Он боится своего общества; больше давления на него и менее комфортная жизнь для его нации — они (россияне — Ред.) давят на него. Он боится своего общества, потому что хочет быть президентом, пока не умрет. И именно поэтому ему нужна поддержка общества. Вот почему он призывает к продолжению этой войны», — считает президент Украины.

Зеленский заявил, что в Будапеште Путин не будет готов к серьезным переговорам.

Кроме того, президент Украины заверил, что Украина пока не проигрывает войну, а Путин не выигрывает. Зеленский утверждает, что российская армия находится «в слабой позиции».

«Потому что на самом деле с начала этой войны они смогли оккупировать 1% нашей земли, но они потеряли 1 300 000 человек», — сказал президент.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский сообщил, готов ли принять участие в переговорах с Трампом и Путином.