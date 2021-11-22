Фотографией со дня рождения Шустера Аваков спровоцировал волну политических мемов

В Сети обыграли конспирологическую тему политического сговора против президента Украины Владимира Зеленского.

В понедельник, 22 ноября, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал фото с празднования дня рождения Савика Шустера в компании, в которой, кроме именинника, были врач Евгений Комаровский, журналист Дмитрий Гордон и политик Владимир Гройсман. Такое общее фото на фоне слухов о создании в Украине новой политической силы породило в Сети немало намеков и шуток.

ТСН.ua собрал самые показательные фотожабы по этому поводу.

К настоящему моменту уже известно, что фото было сделано в Литве, где родился Савик Шустер, близ Тракайского замка. В руках у именинника и его гостей старинное холодное оружие — музейные экспонаты, которые позволили взять гостям.

Но пищу для размышлений подкинул сам экс-министр Аваков, подписав опубликованное фото: "Да-да, это именно то, что вы подумали".

Фото из соцсетей

Одной из самых больших интриг этой фотографии стала фигура, обрезанная на опубликованном снимке. Справа видно только алебарду, но держащего ее человека на фото нет. Это сразу дало основания шутникам додумать отсутствующего персонажа.

Чаще всего пользователи Сети представляли среди присутствующих экс-президента Украины Петра Порошенко, изображение которого с ножом возле ведра с грибами тоже стало мемом. На фотожабах Порошенко изображен с тем же ножом грибника. Хотя в одном из вариантов он стоит в профиль с гуцульской барткой.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Некоторые предположили, что на фото не хватает олигарха Рината Ахметова, лидера украинских радикалов Олега Ляшко в костюме супергероя, известной политической деятельницы Юлии Тимошенко, которая недавно позировала фотографам, кормя голубей, или львовского беспризорного Славика. В Сети вспомнили старый мем о Гройсмане и рабочем, намекнув на то, что эту компанию может пополнить кто угодно.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Фото з соцмереж

Фото из соцсетей

Фото з соцмереж

Авторы фотожаб также представляли персонажей этой фотографии в виде героев известных кинолент, как настоящих — комедии "Монти Пайтон и Священный Грааль", боевика "Мстители" или сериала Друзья, так и вымышленных, как "Грибник. Возвращение".

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Также в мемах обыграли конспирологическую тему политического сговора против президента Украины Владимира Зеленского, который мог объединить присутствующих на фотографии. "Кто же приходит с ножами на перестрелку", — подписал свою фотожабу блоггер Антон Ходза.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Напомним, ранее обещание президента Зеленского выплатить вакцинированным украинцам тысячу гривен вызвало в Сети воспоминания о так называемой "Юлиной тысяче" и породило много фотолягушек и мемов.

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