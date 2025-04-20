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Fox News «приписал» Киев в Россию: что ответили в МИД
Fox News транслировал богослужение с Путиным и Кириллом в Москве, а также назвал Киев «российским городом».
В МИД Украины отреагировали на скандальную трансляцию американского канала Fox News, приверженного Трампу и республиканцам.
Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.
«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку», — отметил он.
Напомним, сегодня на протрамповском канале Fox News транслировали пасхальное богослужение из Москвы, возглавляемое кровавым Z-патриархом Кириллом, на котором присутствовал диктатор Путин. Рядом в маленьких «окошках» были трансляции пасхальных богослужений в разных уголках мира, в частности, в Киеве.
Богослужение ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе противостояли подписью «Киев, Россия», которая находилась там в течение 20 минут.