Fox News «приписал» Киев в Россию: что ответили в МИД

Скриншот Fox News

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В МИД Украины отреагировали на скандальную трансляцию американского канала Fox News, приверженного Трампу и республиканцам.

Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку», — отметил он.

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Напомним, сегодня на протрамповском канале Fox News транслировали пасхальное богослужение из Москвы, возглавляемое кровавым Z-патриархом Кириллом, на котором присутствовал диктатор Путин. Рядом в маленьких «окошках» были трансляции пасхальных богослужений в разных уголках мира, в частности, в Киеве.

Богослужение ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе противостояли подписью «Киев, Россия», которая находилась там в течение 20 минут.