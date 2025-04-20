ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
619
Время на прочтение
1 мин

Fox News «приписал» Киев в Россию: что ответили в МИД

Fox News транслировал богослужение с Путиным и Кириллом в Москве, а также назвал Киев «российским городом».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Скриншот Fox News

Скриншот Fox News

В МИД Украины отреагировали на скандальную трансляцию американского канала Fox News, приверженного Трампу и республиканцам.

Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку», — отметил он.

Напомним, сегодня на протрамповском канале Fox News транслировали пасхальное богослужение из Москвы, возглавляемое кровавым Z-патриархом Кириллом, на котором присутствовал диктатор Путин. Рядом в маленьких «окошках» были трансляции пасхальных богослужений в разных уголках мира, в частности, в Киеве.

Богослужение ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе противостояли подписью «Киев, Россия», которая находилась там в течение 20 минут.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie