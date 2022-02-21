Фракция "Слуга Народа" проведет заседание: какие вопросы будут рассматриваться

Заседание начнется в 19.00.

Фракция "Слуга Народа" 21 февраля соберется на онлайн-заседании в 19:00. Нардепы обсудят, в частности, вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

По ее словам, заседание, которое проходит в начале каждой пленарной недели, является традиционным. Но сегодня нардепы соберутся в онлайн-режиме через Zoom-конференцию.

"Нынешнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции. Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасного характера", — пояснила Палийчук.

Спикер "Слуги народа" уточнила, что народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. В аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, политик якобы был пьян, но отказался проходить тест на алкоголь.

В Сети опубликована видеозапись с места ДТП. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП. Он также обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.

Народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых подозревают в получении взятки в 558 тысяч гривен. По данным следствия, депутат получил эти деньги при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.