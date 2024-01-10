Фракция "Слуги народа" приняла решение по законопроекту о мобилизации – нардеп

Вечером в среду, 10 января, парламентская фракция партии "Слуга народа" на своем заседании решила вернуть мобилизационный законопроект Кабмина на доработку.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

“Как я и говорил, в таком виде его принимать нельзя. Посмотрим, не продавит ли это сейчас Офис президента”, – добавил он.

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Ранее народный депутат Ярослав Железняк предположил, что законопроект об усилении мобилизации собираются принять в первом чтении вместе со всеми скандальными нормами.

Комментируя решение фракции "Слуги народа", он подчеркнул, что не считает его "финальным".

“Как минимум потому, что оно точно с правительством и, главное, с ОП не согласовано. Поэтому правильная формулировка будет следующей: "Присутствующие депутаты выразили пожелание отправить правительству, и чтобы оно быстро внесло доработанный вариант", – написал Ярослав Железняк.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 9 января, в ВР зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации – кроме правительственного (№10378) еще четыре альтернативных: от Алексея Гончаренко (№10378-1), от Георгия Мазурашу (№10378-2), от Дмитрия Разумкова и группы нардепов (№10378-3), а также от Андрея Кита и Николая Люшняка (№10378-4).

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