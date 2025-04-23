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Фракции активно готовятся к выборам: Стефанчук сообщил, будут ли они
Несмотря на военное положение, политические силы уже «разминаются» перед выборами. Руслан Стефанчук сделал по этому поводу твердое заявление.
Некоторые фракции и группы Верховной Рады уже начали активную подготовку к парламентским выборам. Однако, согласно действующему законодательству, выборы не могут проводиться во время военного положения.
Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал в интервью «Громадському радио».
«По происходящему вы же понимаете, что некоторые фракции и группы активно и давно готовятся к выборам», — сказал спикер парламента.
Он добавил, что для представителей этих политических сил подготовка к выборам является своеобразным «политическим спортзалом», «подкачкой мышц».
«Я на все вещи смотрю как юрист. С юридической точки зрения мы не можем во время военного положения проводить выборы», — отметил Стефанчук.
По его мнению, кто-то из депутатов хочет приблизить выборы своим неголосованием за те или иные решения, «кто-то хочет приблизить это через какие-то заявления, кто-то — через свою политическую активность».
«Пока военное положение, выборов в Украине не будет», — твердо сказал председатель ВР.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о подготовке к выборам на лето 2025 года.