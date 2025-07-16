Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Фракция «Слуга народа» намерена сегодня, 16 июля, провести заседание. По имеющейся информации, к участию в нем может присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил источник в Верховной Раде, передает «РБК-Украина».

По предварительным данным, встреча состоится в 18:30. Основным вопросом станет обсуждение обновления правительства, в частности, назначение нового премьер-министра. Ожидается, что главным кандидатом на эту должность станет нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко, которую президент, вероятно, лично представит членам фракции.

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Также источник сообщил, что депутаты намерены завершить все кадровые решения уже до конца среды, чтобы не переносить их на следующую неделю.

Напомним, ранее мы писали о том, 16 июля Верховная Рада уже уволила премьер-министра Дениса Шмыгаля — его могут назначить новым министром обороны. Новой главой правительства, вероятно, станет Юлия Свириденко, но ее кандидатуру еще должен утвердить парламент. Кроме того, ожидаются кадровые изменения в нескольких министерствах, в частности, свою должность оставит вице-премьер Ольга Стефанишина. Ее преемником может стать или Тарас Качка, или Всеволод Ченцов.