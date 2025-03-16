Франция бросает вызов США на рынке вооружений

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французских производителей увеличить объем производства оружия, чтобы заменить американскую продукцию на рынке вооружений.

Об этом пишет издание Le Parisien.

"Тем, кто покупает ракеты Patriot, следует предложить франко-итальянский SAM-T нового поколения; покупающим F-35 следует предложить Rafale", — говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость увеличения выпуска истребителей Rafale компанией Dassault Aviation во избежание зависимости от импорта самолетов. Также стало известно, что Франция ведет переговоры с 37 странами по созданию "коалиции желающих" для поддержки Украины с возможностью альтернативной помощи для тех, кто не готов посылать войска.

Напомним, ранее мы писали, что дата 17 марта стала предметом внимания в контексте возможных переговоров между США и РФ.

Читайте также: