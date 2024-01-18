Франция будет ежемесячно поставлять Украине тысячи снарядов и 50 авиаракет

Франция до конца 2024 будет поставлять Украине по 3 тысячи снарядов ежемесячно.

Франция будет поставлять Украину до 50 ракет ежемесячно до конца 2024 года. Также Париж увеличит поставки артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьяна Лекорню, пишет Le Figaro.

"В период с февраля 2022 года по конец 2023 года Франция поставляла в Украину 2000 снарядов в месяц, с января — 3000 снарядов в месяц", — сказал Себастьян Лекорню.

Он также возразил, что россияне перехватили инициативу на фронте, добавив, что Москва не выиграет войну против Украины. Министр подчеркнул, что успехи российской армии ограничиваются "двумя километрами, погрызенными здесь и забранными обратно".

"Контрнаступление не сработало так, как мы хотели, однако это не дает преимущества Путину", — подчеркнул глава Минобороны Франции.

Ранее сообщалось, что Себастьян Лекорню анонсировал, что Франция изготовит и передаст нуждам украинских военных 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) CEASAR.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон ранее анонсировал визит в Украину в следующем месяце и сообщил, что подпишет соглашение о поставках Украине нового оружия, в том числе ракет SCALP.

Читайте также: