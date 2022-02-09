Франция, Германия и Польша призвали Россию к диалогу о безопасности в Европе: детали

Франция, Германия и Польша призвали Россию к диалогу о безопасности в Европе: детали

Главы этих стран готовы конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, и ориентированных на результат.

Франция, Германия и Польша, то есть страны Веймарского треугольника, выступили с заявлением, в котором призывают Россию начать диалог по вопросам обеспечения безопасности на европейском континенте.

Об этом пишет "Интерфакс".

В документе по итогам переговоров в Берлине президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда призвали Россию внести вклад в деэскалацию ситуации на украинской границе и начать содержательный диалог о безопасности на европейском континенте.

Они подчеркнули, что готовы конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, и ориентированных на результат.

"Главы государств и правительств Веймарского треугольника подчеркнули свою приверженность совместным усилиям по укреплению европейской и трансатлантической архитектуры безопасности", - говорится в документе.

Стороны в очередной раз заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и последствиях для России в случае обострения ситуации, поддержали роль "нормандского формата" в деле реализации Минских соглашений. Лидеры трех стран отметили, что НАТО должно постоянно пересматривать свою стратегию обороны и сдерживания с учетом изменений реальной ситуации и в рамках программы блока о расширенном присутствии на переднем фланге.

Напомним, после вчерашней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По результатам переговоров Украина и Франция согласились в необходимости продолжения диалога по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне лидеров "нормандского формата". Также на этой встрече речь шла о сотрудничестве между Украиной и Францией.

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