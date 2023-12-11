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Франция готова оказать помощь Украине для восстановления ее суверенитета и поддержать вступление в ЕС — Макрон

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Франция готова оказать помощь Украине для восстановления ее суверенитета и поддержать вступление в ЕС — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон: "Украина демонстрирует свою решимость немедленно отреагировать на рекомендации, предоставленные ей Европейской комиссией" / Фото: Associated Press

Накануне заседания Европейского Совета президент Франции Эмманюэль Макрон отметил поддержку со стороны Франции относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, — пишет Укринформ.

Глава Франции приветствовал принятие "нескольких решающих законодательных актов, в частности, по правам национальных меньшинств, реформированию системы правосудия и борьбе с коррупцией".

"Таким образом Украина демонстрирует свою решимость немедленно отреагировать на рекомендации, предоставленные ей Европейской комиссией", — заявили в Елисейском дворце.

Также Франция готова "оказать всю необходимую экономическую, военную и гуманитарную помощь Украине с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности".

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что премьер Венгрии хочет сорвать саммит по поводу будущего Украины: как может исправить ситуацию Макрон.

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Дата публикации
Просмотры
308
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