Франция готова оказать помощь Украине для восстановления ее суверенитета и поддержать вступление в ЕС — Макрон

Накануне заседания Европейского Совета президент Франции Эмманюэль Макрон отметил поддержку со стороны Франции относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, — пишет Укринформ.

Глава Франции приветствовал принятие "нескольких решающих законодательных актов, в частности, по правам национальных меньшинств, реформированию системы правосудия и борьбе с коррупцией".

"Таким образом Украина демонстрирует свою решимость немедленно отреагировать на рекомендации, предоставленные ей Европейской комиссией", — заявили в Елисейском дворце.

Также читайте Макрон пригласил Орбана в Париж: Politico сообщило детали

Также Франция готова "оказать всю необходимую экономическую, военную и гуманитарную помощь Украине с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности".

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что премьер Венгрии хочет сорвать саммит по поводу будущего Украины: как может исправить ситуацию Макрон.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.