Франция и Британия будут оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре подтвердили готовность поддерживать Украину в войне против РФ столько, сколько потребуется.
Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, пишет Укринформ.
"Президент Республики и премьер-министр подтвердили свою решимость оказывать Украину помощь столько, сколько потребуется, и поддерживать высокий уровень координации между партнерами для удовлетворения военных, гуманитарных и экономических потребностей украинского народа", — говорится в заявлении.
Собеседники побеседовали о продовольственном кризисе, вызванном российской агрессией против Украины. Макрон и Джонсон в очередной раз заявили о поддержке усилий Европы в экспорте продовольствия автомобильным и речным транспортом в рамках «маршрутов солидарности».
Также президент и премьер-министр затронули вопросы двусторонних отношений между Францией и Великобританией.
Напомним, Макрон заверил, что военные преступления россиян в Украине не останутся безнаказанными.
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