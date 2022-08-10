Франция и Британия будут оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре подтвердили готовность поддерживать Украину в войне против РФ столько, сколько потребуется.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, пишет Укринформ.

"Президент Республики и премьер-министр подтвердили свою решимость оказывать Украину помощь столько, сколько потребуется, и поддерживать высокий уровень координации между партнерами для удовлетворения военных, гуманитарных и экономических потребностей украинского народа", — говорится в заявлении.

Также читайте Джонсон и Макрон обсудили войну в Украине и помощь ВСУ: подробности

Собеседники побеседовали о продовольственном кризисе, вызванном российской агрессией против Украины. Макрон и Джонсон в очередной раз заявили о поддержке усилий Европы в экспорте продовольствия автомобильным и речным транспортом в рамках «маршрутов солидарности».

Также президент и премьер-министр затронули вопросы двусторонних отношений между Францией и Великобританией.

Напомним, Макрон заверил, что военные преступления россиян в Украине не останутся безнаказанными.

Читайте также:

Во Франции показали уникальные кадры телефонных разговоров Макрона с Путиным и Зеленским