Франция и Британия будут поддерживать Украину, важно, чтобы Путин проиграл – Дэвид Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что Франция и Британия будут поддерживать Украину в ее борьбе против вторжения России.

Об этом он заявил 19 декабря после переговоров в Париже с французской коллегой Катрин Колонна, пишет AFP.

"Британия и Франция были твердыми сторонниками Украины и будут оставаться ими столько, сколько потребуется... Я не сомневаюсь, что мы можем сделать так, чтобы Путин проиграл, и очень важно, чтобы он проиграл... Мы должны быть абсолютно жесткими в том, как мы поддерживаем Украину", – подчеркнул Кэмерон.

Дэвид Кэмерон и Катрин Колонна отметили, что Британия и Франция остаются на одной волне по основным международным вопросам, включая вопросы войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Напомним, Великобритания пообещала Украине усиление флота и гарантии безопасности – готовится 10-летнее соглашение.

Читайте также: