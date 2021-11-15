Франция и Германия пригрозили России последствиями в случае вторжения в Украину: заявление глав МИД

Также главы МИД Франции и Германии призвали Киев "сохранять сдержанную позицию" в отношении РФ.
Франция и Германия предупредили Россию о последствиях в случае новой попытки нарушить территориальную целостность Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, которое они опубликовали после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"На фоне нового беспокойства по поводу перемещения российских войск вблизи Украины мы призываем Россию проявить сдержанность и предоставить прозрачную информацию о своей военной деятельности. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь ужасные последствия", — подчеркнули главы МИД.
Маас и Ле Дриан напомнили, что Украина весной 2021 года внесла весомый вклад в деэскалацию ситуации на Донбассе, несмотря на агрессивную российскую риторику. Они призвали Киев "сохранять сдержанную позицию" по отношению к РФ.
Министры выразили сожаление, что Россия не раз отказывалась от встречи на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате.
"Мы остаемся преданными урегулированию конфликта на основе Минских договоренностей. Еще раз выражаем готовность к скорейшей встрече и конструктивному диалогу. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения крепкого мира на Донбассе", — говорится в заявлении.
Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.
Ранее:
- Washington Post сообщила, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.
- Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.
- В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.
- Россия тайно перебрасывает танки к границе с Украиной — Bloomberg