Франция и Германия пригрозили России последствиями в случае вторжения в Украину: заявление глав МИД

Франция и Германия пригрозили России последствиями в случае вторжения в Украину: заявление глав МИД

Также главы МИД Франции и Германии призвали Киев "сохранять сдержанную позицию" в отношении РФ.

Франция и Германия предупредили Россию о последствиях в случае новой попытки нарушить территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, которое они опубликовали после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"На фоне нового беспокойства по поводу перемещения российских войск вблизи Украины мы призываем Россию проявить сдержанность и предоставить прозрачную информацию о своей военной деятельности. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь ужасные последствия", — подчеркнули главы МИД.

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Маас и Ле Дриан напомнили, что Украина весной 2021 года внесла весомый вклад в деэскалацию ситуации на Донбассе, несмотря на агрессивную российскую риторику. Они призвали Киев "сохранять сдержанную позицию" по отношению к РФ.

Министры выразили сожаление, что Россия не раз отказывалась от встречи на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате.

"Мы остаемся преданными урегулированию конфликта на основе Минских договоренностей. Еще раз выражаем готовность к скорейшей встрече и конструктивному диалогу. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения крепкого мира на Донбассе", — говорится в заявлении.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

Ранее:

Washington Post сообщила , что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.

, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной. Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии , на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.

Россия тайно перебрасывает танки к границе с Украиной — Bloomberg

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