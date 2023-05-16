Франция и несколько европейских стран готовы в скором времени начать обучение украинских военных пилотов

Франция и несколько других европейских стран готовы уже в скором времени начать обучение украинских военных пилотов.

Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Укринформ.

"Вместе с несколькими другими европейскими государствами, которые также к этому готовы, мы открыли дверь тренировке пилотов", — отметил французский лидер.

По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается и американцами.

"Учеба может начаться уже сейчас", — отметил Макрон.

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Франция остается решительно настроенной помогать Украине сопротивляться российской агрессии.

"На кону сейчас очень много, поскольку успех контрнаступления будет критически важным для способности достичь продолжительного мира", — резюмировал президент Франции.

Напомним, что в скором времени Франция оснастит несколько украинских батальонов десятками бронированных машин и легких танков.

Позже стало известно, о чем общались Зеленский и Макрон в Париже. В частности, речь шла о "коалиции истребителей", формуле мира и вступлении в НАТО.

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