Франция и Нидерланды заявили, что российские ракетные атаки против Украины не могут оставаться безнаказанными

Действия России, которая хочет любой ценой уничтожить Украину, не могут оставаться безнаказанными.

Об этом заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Президент Франции заявил, что атаки на критическую инфраструктуру являются военным преступлением.

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"Сегодня Украина подверглась массированным бомбардировкам, в результате которых значительная часть страны осталась без воды и света. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не может остаться безнаказанным", — написал Макрон в Twitter.

В свою очередь глава МИД Нидерландов отметил, что российские попытки оставить украинцев без света вызывают отвращение, а также являются нарушением международного права.

"Новые российские нападения на украинские города и инфраструктуру. Намеренно лишать мирных жителей тепла – отвратительно, это нарушение международного гуманитарного права. Нидерланды продолжат прилагать усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности. Безнаказанность – не вариант", – написал в Twitter Хукстра.

Напомним, ранее представительница США на Совбезе ООН заявила, что Россия идет на эскалацию конфликта из-за поражений на поле боя.

Также мы информировали, что президент Украины выступил на срочном заседании Совбеза ООН.

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН 19:30 за 23 октября 2022 года

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