Франция и Великобритания хотят отговорить Трампа от переговоров с РФ: что они предлагают

Великобритания и Франция будут вместе пытаться повлиять на позицию США в отношении Украины.

Об этом пишет издание The Times.

По данным издания, в ближайшее время премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Вашингтон, где вместе будут призывать президента США Дональда Трампа прекратить двусторонние мирные переговоры с Москвой.

Стармер и Макрон договорились скоординировать свои действия в попытке повлиять на план Трампа по прекращению войны.

По оценке политиков, глобальная безопасность столкнулась с "решающим моментом".

Глава Франции проведет отдельные переговоры с Трампом уже 24 февраля. Британский лидер должен встретиться с президентом США в Вашингтоне 27 февраля.

"Президент Трамп привлек россиян к столу переговоров, но любое долговременное урегулирование, когда речь идет о мире, требует голоса Украины, голоса президента Зеленского, быть частью этого", — выразила свое мнение глава Минобразования Великобритании Бриджит Филипсон.

Инициатива Франции и Британии, пишут журналисты, предусматривает, что США могут не разворачивать собственные силы в Украине, однако в случае угрозы со стороны РФ европейские войска будут вправе задействовать системы ПВО и привести в готовность ВВС в соседних странах.

"В задачи британских и французских войск войдет защита инфраструктуры, городов и портов в Черном море", — пишет издание.

По словам собеседников The Times, без поддержки Трампа европейский план по отправке миротворцев будет сложно реализовать.

Напомним, Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров по войне в Украине с российскими дипломатами. Он пройдет уже во вторник, 25 февраля, пишут СМИ.

Отмечается, что первый раунд переговоров в Эр-Рияде побудил европейских союзников сплотиться вокруг президента Украины Владимира Зеленского, обеспокоенного тем, что переговоры будут проходить без прямого участия Украины и в пользу России.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее отмечали, что заявления представителей российских властей свидетельствуют о том, что Кремль не готов участвовать в добросовестных переговорах по прекращению войны против Украины.

Кроме того, аналитики отмечали, что постоянное повторение российским лидером Владимиром Путиным ложного нарратива о якобы нелегитимности Владимира Зеленского подтверждает, что устранение легитимного демократического правительства Украины является одной из предпосылок Кремля для урегулирования войны путем переговоров.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Украина стремится к справедливому миру "с железобетонными гарантиями безопасности". По его словам, власти не готовы к компромиссам по независимости, территориям или суверенитету.

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