Франция и Великобритания обсуждают возможность размещения своих войск в Украине — СМИ

Разговоры ведутся в отдельных столицах без привлечения НАТО.

В руководстве Великобритании и Франции обсуждается возможность размещения своих войск на территории Украины для обеспечения гарантий безопасности.

Об этом сообщает " Радио Свобода ", со ссылкой на анонимного чиновника НАТО.

Войска Франции и Великобритании могут разместить на линии разграничения для мониторинга прекращения огня.

Чиновник заявил, что подобные разговоры ведутся в отдельных столицах без привлечения НАТО. Лондон и Париж ищут варианты действий для разных сценариев развития, если возникнут вопросы привлечения США, чтобы обеспечить поддержку Украине.

"Разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима также для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России через посредство новоизбранного президентства США Дональда Трампа", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства национальной обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что сейчас внутри НАТО не ведется никаких дискуссий по отправке войск Альянса в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский назвал имя политика, оказывающего влияние на приглашение Украины в НАТО.

Читайте также: