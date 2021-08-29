Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле зону безопасности: для чего это нужно

ООН нужна основа для срочных действий в Афганистане.
Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле контролируемую ООН зоны безопасности. Об этом говориться в проекте резолюции, которые эти страны представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в кометарии Le Journal du Dimanche.
"Наш проект резолюции подразумевает определение контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции. Это обеспечит ООН основу для срочных действий и прежде всего позволит каждому выполнить свои обязательства, а международному сообществу - сохранить давление на "Талибан" - сказал он.
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