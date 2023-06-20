Франция изменила свою позицию относительно вступления Украины в НАТО, чтобы давить на Кремль — СМИ

Также этот шаг может повлиять и на украинское руководство.

В Елисейском дворце 12 июня Совет обороны рассмотрел вариант отказа от традиционно осторожной позиции Франции по присоединению Украины к блоку НАТО.

Об этом информирует издание Le Monde.

В сообщении указывается, что теперь Париж может занять более проукраинскую позицию в этом вопросе и перейти из лагеря США и Германии к Польше и странам Балтии, которые считают, что вступление Украины в НАТО может стать важным фактором для гарантирования безопасности в Европе.

Франция может изменить свою позицию по этому вопросу, чтобы давить на Москву и сделать ее более сговорчивой в вопросе вывода российских войск из Украины и прекращения агрессии.

Участники заседания Совета обороны пришли к выводу, что изменение позиции Парижа может повлиять на Кремль. Таким образом, Франция хочет убедить Россию в бесперспективности дальнейшей агрессии против Украины.

Также этот шаг может повлиять и на украинское руководство. Ожидается, что это якобы поможет склонить Киев вступить в гипотетические переговоры о мире раньше, чем Украина расположена сейчас.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ожидания Украины от июльского саммита НАТО в Вильнюсе не изменились — нам нужен реальный шаг к членству.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что будущие решения стран-членов на саммите в Вильнюсе приблизят Украину к Альянсу.

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