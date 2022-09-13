Франция на Совбезе ООН поднимет вопрос обострения между Арменией и Азербайджаном

Франция на заседании Совета Безопасности ООН поднимет вопрос об обострении ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявили в Елисейском дворце, пишет Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает призывать обе стороны соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, вместе с США и Россией, Франция является сопредседателем Минской группы, выступающей посредником между Арменией и Азербайджаном.

Как уже сообщалось, в эту ночь на границе между Арменией и Азербайджаном вспыхнула интенсивная перестрелка. Азербайджан утверждает, что сделал это в ответ на масштабные диверсии по направлениям Дашкасан, Кельбаджар и Лачин, совершенные армянской стороной.

В результате боевых действий есть погибшие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и созвал заседание Совбеза.

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