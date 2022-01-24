Франция не будет эвакуировать своих дипломатов, но продолжает следить за развитием событий

Франция не будет эвакуировать своих дипломатов, но продолжает следить за развитием событий

В диппредставительстве отметили, что продолжают консультации с европейскими партнерами.

Посольство Франции в Украине приняло к сведению сообщение США о репатриации неосновного дипломатического персонала из своего посольства в Киеве и их семей, продолжает консультации с партнерами и готово адаптировать свою позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности.

Об этом сообщили в понедельник, 24 января, в посольстве Франции, пишет "Интерфакс-Украина".

"В обновленных советах для путешественников мы уже выразили обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия на границах с Украиной и рекомендации по повышенной бдительности, адресованные нашим соотечественникам в Украине или желающим туда поехать", — говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что "продолжают следить за развитием событий с максимальной бдительностью".

"Мы продолжаем тесные консультации со всеми нашими партнерами, особенно европейскими, и готовы адаптировать нашу позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности", - отметили в посольстве.

Напомним, 23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном выезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал им выехать из-за угрозы российских военных действий.

В Офисе президента Украины предполагают, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько внутриполитической ситуацией в США.

США, Британия и Германия приступили к эвакуации сотрудников своих посольств в Киеве

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