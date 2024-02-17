Франция планирует продолжить поддержку Украины по поставке военной техники — Макрон

Франция будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская помощь должна усилить оборонительную способность Украины.

Об этом шла речь во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже, – информирует Офис украинского президента.

По словам Макрона, двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

«Франция планирует продолжить поддержку Украины по поставкам военной техники, кооперации оборонной промышленности, обучению, разведке, помощи гражданскому сектору. Мы готовы усилить нашу оборонно-промышленную и технологическую базу в пользу европейской обороны», – сказал он.

Кроме того, Эммануэль Макрон поддержал идею о выпуске еврооблигаций для мобилизации оборонной промышленности.

«Мы полны решимости поддерживать вас. Мы будем стоять бок о бок и убеждены, что, действуя совместно, мы защищаем не только Украину, но и то, что нас объединяет – наши ценности. Франция будет рядом с вами сегодня и завтра. Уверяю в нашей поддержке, которая продлится столько, сколько нужно», – сказал Президент Франции, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

Ранее президент Франции отложил визит в Украину по соображениям безопасности. Об этом пишет издание Challenges. "Первый двусторонний визит Макрона, запланированный на 13-14 февраля, переносится", — говорится в сообщении издания.

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