Франция поднимет вопрос членства Украины в НАТО: "Выводы делать рано"

Этот вопрос между собой обсудят глава МИД Франции и госсекретарь США.

Во время встречи министров Большой семерки (G7) Франция поднимет вопрос членства Украины в НАТО. Однако министер обороны страны Флоранс Парли убеждена, что окончательные выводы делать рано.

Об этом сообщил глава МИД Франции Жан Ива Ле-Дриан.

Он заявил, что сегодня, 10 декабря, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Ливерпуле и обсудит этот вопрос.

"Мы ведем постоянные обмены с США по ситуации вокруг Украины. Я встречусь сегодня вечером с Блинкеном в Ливерпуле, чтобы обсудить, в особенности и этот вопрос (членство Украины в НАТО – ред.), — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Несмотря на это, министер обороны Франции Флоранс Парли заявила о важности непрерывно продолжать этот диалог. Глава французского оборонного ведомства убеждена, что окончательные выводы делать еще рано.

Сообщается, что встреча министров G7 состоится с 10 по 12 декабря в Ливерпуле.

Напомним, в пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора главы государств договорились о встрече на следующей неделе.

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