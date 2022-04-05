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Франция предложила Украине поддержку в расследовании военных преступлений

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Франция предложила Украине поддержку в расследовании военных преступлений

pixabay.com

"Правосудие должно сбыться", — говорится в сообщении.

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти предложил украинским коллегам поддержку расследования военных преступлений российских оккупантов, а также сбора доказательств и осуществления правосудия.

Об этом он сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

Я предложил своему украинскому коллеге и генеральному прокурору Украины оперативную поддержку Франции в расследовании военных преступлений. Необходимо собрать доказательства. Правосудие должно осуществиться”, — отметил французский чиновник в сообщении в соцсети.

Напомним, после освобождения Киевской области от российских оккупантов зверства путинских армейцев шокировали весь мир — по Сети разлетелись фотографии пыток мирных людей, которых перед варварскими убийствами раздевали, насиловали, морили голодом, связывали и т.д.

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