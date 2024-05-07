Франция прокомментировала намерения своего посла присутствовать на "инаугурации" Путина

Несмотря на осуждение президентских выборов в России, Франция все-таки решила отправить своего посла на церемонию "инаугурации" Путина 7 мая.

На "инаугурацию" лидера РФ Владимира Путина решил прибыть посол Франции Пьер Леви, однако Франция утверждает, что участие дипломата не означает, что страна считает избрание Путина легитимным или что признает его.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источник во французской дипломатии.

"Францию на этой церемонии будет представлять наш посол в России... Участие нашего посла не означает, что мы считаем избрание Путина легитимным или что мы "признаем" его, это означает лишь то, что у нас есть посольство в Москве", — сообщил источник.

Неназванный спикер напомнил, что Франция "приняла к сведению результаты президентских выборов в России 18 марта, строго осуждая контекст репрессий, в котором они проходили, лишая избирателей реального выбора, а также организацию так называемых выборов на незаконно временно оккупированных территориях Украины, что является нарушением международного права и Устава ООН".

Напомним, во вторник, 7 мая, в Кремле состоится торжественная церемония "инаугурации" Владимира Путина на пост президента России. Некоторые страны ЕС заявили, что приняли приглашение российской стороны, в том числе Франция, Венгрия и Словакия, "чтобы держать открытыми каналы коммуникации".

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