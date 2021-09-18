Франция решила отозвать послов из США и Австралии после создания альянса с Великобританией: что произошло

Франция решила отозвать послов из США и Австралии после создания альянса с Великобританией: что произошло

Объявленное решение о строительстве атомных подводных лодок в рамках нового альянса возмутило Францию.

Франция хочет отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса этих стран с Великобританией под названием AUKUS.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, — сообщает телеканал Al Jazeera.

Глава французского МИД заметил, что такое решение основано на исключительной серьезностью заявлений Австралии и США и сделано по указанию президента Франции Эммануэля Макрона.

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Министр также назвал неприемлемым поведением расторжение Австралией контракта на покупку французских неядерных подводных лодок в пользу атомных подводных лодок.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Альянс поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от их закупок у Франции.

Решение о строительстве атомных подводных лодок в рамках AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции.

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

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