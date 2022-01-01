Франция с сегодняшнего дня начала председательствовать в Совете ЕС, а Польша — в ОБСЕ

Франция с сегодняшнего дня начала председательствовать в Совете ЕС, а Польша — в ОБСЕ

Германия начала руководить в G7.

Франция с сегодняшнего дня, 1 января 2022 года, начала председательствовать в Совете Европейского Союза, а Польша приняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Как сообщается на сайте Совета ЕС, председательство Франции продлится до 30 июня 2022 года. Приоритеты французского председательства отражены в девизе: "Восстановление, сила и чувство принадлежности". В частности, восстановление касается того, чтобы создать возможность в Европе и реализовать экологические и цифровые преобразования.

Приоритеты Франции были представлены ее президентом Эммануэлем Макроном еще 9 декабря 2021 года. Так, во время председательства Франция сосредоточит внимание на отстаивании европейского суверенитета, создании новой европейской модели экономического роста и создании более "человечной" Европы.

В то же время, как говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, 13 января на заседании Постоянного совета ОБСЕ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау представит приоритеты польского председательства в организации. В частности, Польша будет сосредоточить внимание на достижении прогресса на пути мирного урегулирования конфликтов в странах-членах ОБСЕ.

"Польша будет сосредотачиваться на поддержке форматов и процессов ОБСЕ по урегулированию конфликтов, и особое внимание будет уделяться содействию в оказании помощи населению, пострадавшему от конфликтов", — заявил новый глава ОБСЕ Рау.

Также он добавил, что искренний диалог между странами-участницами ОБСЕ должен основываться на принципах международного права и соблюдении процедур ОБСЕ.

Следует также отметить, что с 1 января Германия начала председательствовать в "Большой семерке" наиболее промышленно развитых стран (США, Британия, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония), переняв председательство от Великобритании. Самым важным событием немецкого председательства станет саммит лидеров стран и правительств государств ”Большой семерки”, запланированный с 26 по 28 июня в замке Эльмау в баварских Альпах.

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