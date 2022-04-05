Франция собирается в следующем пакете санкций против РФ ввести ограничения на нефть и уголь

Франция собирается в следующем пакете санкций против РФ ввести ограничения на нефть и уголь

Франция и Германия обсуждают условия реализации этих санкций.

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан заявил, что новые санкции ЕС должны содержать ограничения по нефти и углю.

Об этом пишет Le Parisien.

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"Мы работаем вместе, Франция и Германия, чтобы определить, каким может быть этот новый пакет санкций, который должен будет включать и российскую нефть и уголь", — заявил Дриан на пресс-конференции в Берлине с Анналеной Бербок.

По его словам, они с Бербок обсуждают условия реализации этих санкций.

Напомним, Европейский Союз во вторник, 5 апреля, объявил о пятом санкционном пакете против РФ, предусматривающем запрет на импорт угля из России и запрет транзакций с четырьмя российскими банками.

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