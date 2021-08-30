"Франция сохранит свой контингент, даже если США уйдут": Макрон ошарашил заявлением об Ираке

"Франция сохранит свой контингент, даже если США уйдут": Макрон ошарашил заявлением об Ираке

Французский лидер подчеркнул, что его страна не зависит от присутствия американских войск

Франция сохранит свой воинский контингент в Ираке, даже если США полностью уйдут из страны.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

"Мы останемся там до тех пор, пока там будут террористы, пока нас будут об этом просить иракцы. Мы не зависим от присутствия американских войск. Если США решат полностью уйти, мы не будем зависеть от этого решения, и мы останемся на стороне иракцев", — добавил он.

По словам Макрона, пока еще "рано говорить о том, что собираются делать США".

"Возможно, они изменят характер своего присутствия, но я не думаю, что они собираются уйти", — считает глава французского государства.

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Президент напомнил, что французская армия представлена силами специального назначения с самого начал операции в Ираке. Макрон резюмировал, что Франция потеряла в сражениях в Ираке своих солдат.

Напомним, что президент США Джо Байден в понедельник, 26 июля, объявил о намерении завершить боевую миссию в Ираке до конца этого года. Боевую миссию будет завершено до конца 2021 года. Всего в Ираке находится 2500 американских военных, которые должны покинуть страну.

Дальнейшее присутствие США будет направлено только на обучение и поддержку сил безопасности Ирака, которые до сих пор противодействуют попыткам дестабилизации подразделениями "Исламского государства".

В Ираке объявили о победе над боевиками "Исламского государства" еще в 2017 году. Однако, террористы до сих пор продолжают свои атаки, как показал теракт на рынке в пригороде Багдада, когда погибло не менее 30 человек.

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