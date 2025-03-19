Франция сомневается в реалистичности условий Путина относительно мира в Украине

Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на заявления о частичном перемирии.

Президент РФ Владимир Путин выдвинул неприемлемые для Украины и Запада условия, в том числе прекращение всей внешней помощи Киеву.

Об этом рассказала спикер правительства Франции Софи Примас, передает Укринформ.

"Владимир Путин поставил условия, которые не кажутся реалистичными, по крайней мере, для европейцев и украинцев, в частности о прекращении всей западной поддержки Украины", — сказала она.

Она выразила сомнение в реальности частичного перемирия между Трампом и Путиным, отметив, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетику.

Примас заявила, что телефонный разговор между Трампом и Путиным не может привести к соглашению, если в обсуждении не будут участвовать сами украинцы и европейцы.

Спикер правительства отметила, что именно по этой причине президент Франции Эмманюэль Макрон ежедневно общается с президентом Трампом, президентом Зеленским и европейскими лидерами.

Напомним, ранее мы писали о том, что 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Во время переговоров Путин отказался согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня. Он дал согласие только на прекращение атак на энергетические и инфраструктурные объекты.

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