Франция создает коалицию стран, готовых отправить западные войска в Украину — Politico

Франция создает альянс стран, которые потенциально готовы к отправке западных войск в Украину, и в процессе углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином.

Об этом пишет издание Politico.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в пятницу находился в Литве, где встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы обсудить идею, что иностранные войска могут наконец помочь Украине в таких сферах, как разминирование.

"Не России указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы. Это не дело России организовывать, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Поэтому мы решаем между собой", — сказал Сежурное.

Сежурное неоднократно называл операции по разминированию возможностью, говоря, что это может означать наличие определенного контингента.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Франции заявил, что Украина не просит нас отправлять войска, но мы ничего не исключаем в ближайшее время.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон снова прокомментировал возможную отправку войск в Украину.

Читайте также: