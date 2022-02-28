Франция внесет в Совбез ООН проект резолюции о гуманитарной помощи украинцам: детали

Франция внесет в Совбез ООН проект резолюции о гуманитарной помощи украинцам: детали

Франция будет призывать к прекращению огня, которое должно предшествовать любым мирным переговорам.

Франция внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции по обеспечению населения Украины гуманитарной помощью.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Елисейский дворец.

Во время телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с лидерами стран региона говорилось о необходимости обеспечения бесперебойного доставки гуманитарной помощи в Украину.

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"На основе этих переговоров Франция 28 февраля внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции, чтобы гарантировать беспрепятственный гуманитарный доступ для удовлетворения неотложных потребностей населения в Украине", — говорится в сообщении.

Франция в этом контексте "будет призывать к прекращению огня, которое должно предшествовать любым мирным переговорам".