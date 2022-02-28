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Франция внесет в Совбез ООН проект резолюции о гуманитарной помощи украинцам: детали

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Франция внесет в Совбез ООН проект резолюции о гуманитарной помощи украинцам: детали

pixabay.com

Франция будет призывать к прекращению огня, которое должно предшествовать любым мирным переговорам.

Франция внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции по обеспечению населения Украины гуманитарной помощью.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Елисейский дворец.

Во время телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с лидерами стран региона говорилось о необходимости обеспечения бесперебойного доставки гуманитарной помощи в Украину.

"На основе этих переговоров Франция 28 февраля внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции, чтобы гарантировать беспрепятственный гуманитарный доступ для удовлетворения неотложных потребностей населения в Украине", — говорится в сообщении.

Франция в этом контексте "будет призывать к прекращению огня, которое должно предшествовать любым мирным переговорам".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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