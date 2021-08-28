Франция завершила эвакуацию людей из Афганистана: детали

Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тысяч человек.

Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации из Афганистана.

"Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тысяч человек, в том числе более 2,6 тысячи афганцев, которых приняла Франция", — написала она на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Генштаб Франции сообщил, что последние французские военные покинули Кабул.

Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

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США и их союзники рассчитывают завершить вывод войск из Афганистана не позднее 31 августа. Западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты. Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.

Напомним:

Вечером 26 августа возле аэропорта Кабула, где находилось большое количество людей, произошли два взрыва — у входа в аэропорт и возле гостиницы Baron поблизости. Один из них, предварительно, совершил террорист-смертник "Исламского государства", второй мог быть осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Позже появилась информация о новых взрывах в Кабуле.

— у входа в аэропорт и возле гостиницы Baron поблизости. Один из них, предварительно, совершил террорист-смертник "Исламского государства", второй мог быть осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Позже появилась информация о новых взрывах в Кабуле. Число жертв взрывов уже превысило 100 человек: погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.

погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения. " Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.

за взрывы в Кабуле. Ударами в ответ грозит виновникам двойного теракта в Кабуле американский президент. Джо Байден уже поручил военным командующим разработать соответствующие планы атак, которые затронут критически важные объекты ИГИЛ.

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