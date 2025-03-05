Французская "подруга Путина" осудила Трампа: что не понравилось Ле Пен

Политика не изменила свою риторику по администрации Дональда Трампа.

Французская "подруга Путина", лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подвергла критике приостановку военной помощи Соединенных Штатов Америки Украине.

Об этом она заявила в интервью Le Figaro.

"По моему мнению, грубость этого решения стоит осуждения. Это очень жестоко в отношении украинских солдат, занимающихся патриотической защитой своей страны", — высказалась Ле Пен.

По ее словам, якобы ни одна из сторон не может заставить Вашингтон продолжать поддержку Украины, если Штаты примут решение от нее отказаться. Кроме того, Ле Пен подчеркнула, что "не дать Украине разумное время, чтобы перестроиться, очень сомнительно".

Она также добавила, что прекращение поставок оружия для ВСУ менее проблематично, чем прекращение помощи в сфере разведки и технологической и цифровой поддержки.

Напомним, после действий Трампа по приостановке помощи для Украины в США набросились с критикой на него. Сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин заявила, что бывший президент Рональд Рейган, чью позицию "мир благодаря силе" перенял Трамп, был бы шокирован.

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