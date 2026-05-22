Франция через Китай пытается заставить Россию прекратить войну: что известно
Париж призывает Пекин надавить на Москву, которая из-за международной изоляции попала в зависимость от Китая.
Франция использует дипломатический диалог с Китаем, чтобы побудить Пекин повлиять на Россию для прекращения войны в Украине. Во французском МИДе констатируют все большую зависимость Кремля от КНР.
Об этом заявил спикер Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаль Конфаврьо, сообщает Укринформ.
Комментируя визит президента России Владимира Путина в Пекин, Конфаврьо отметил: «То, что мы наблюдаем, — это чрезвычайно искривленные, несбалансированные отношения между РФ и Китаем, особенно после начала российской агрессии против Украины, которая отрезала Россию от многих ее партнеров, в частности в энергетической и экономической сферах».
Он также отметил, что Франция поддерживает постоянный контакт с Китаем, чтобы доносить свою позицию относительно войны России против Украины.
«Этот канал позволяет нам обратиться к Китаю, чтобы он использовал свои привилегированные отношения с Москвой и призвал к прекращению этой агрессии«, — подчеркнул представитель французского МИД.
Отдельно Конфаврьо отметил, что реакция Парижа на укрепление сотрудничества между Китаем и Россией связана с приоритетами французского председательства в G7, среди которых — преодоление глобальных экономических дисбалансов.
«Это приоритет, который становится еще более важным в контексте глобальной безопасности, которая все больше обостряется», — добавил Конфаврьо.
Заметим, в 2026 году Франция председательствует в G7. К ключевым направлениям ее председательства относятся сокращение макроэкономических дисбалансов, усиление экономической безопасности, а также координация ответов на геополитические, финансовые и энергетические вызовы. Саммит лидеров Группы семи запланирован на 15 — 17 июня во французском Эвиане.
К слову, по мнению политолога Сергея Тарана, Китай может быстро ускорить завершение войны в Украине, если США и ЕС сделают ему выгодное экономическое предложение, в частности расширят доступ к европейским рынкам. По словам эксперта, Пекин пока не давит на Москву, поскольку имеет выгоду от покупки российской нефти и поставок товаров двойного назначения. Если бы Китай действительно захотел стать миротворцем и прекратил это сотрудничество, успехи в достижении мира наступили бы гораздо быстрее, но пока Пекин просто ждет серьезных стимулов от Запада.