Франция готова обсудить размещение своего ядерного оружия в других европейских странах

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет начать «дискуссию» по европейскому ядерному сдерживанию, предоставленному Францией. Речь идет о размещении самолетов с ядерными боеголовками на территории других стран Европы.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявление французского лидера вечером вторника, 13 мая, в эфире TF1.

«Это нормально, что у нас нет столько снарядов, сколько у других, и это потому, что наша армейская модель базируется на ядерном сдерживании. У нас лучшая армия в Европе. Мы единственная независимая армия», — заявил Эммануэль Макрон.

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Он напомнил, что когда стал президентом [у 2017 році — ред.], оборонный бюджет Франции составил 32 млрд евро. За почти восемь лет его президентства Франция увеличила расходы на оборону до более чем 50 млрд евро.

«Наше большое счастье состоит в том, что мы начали раньше других. Мы сосредоточились там, где нам нужно. Мы производим втрое больше Rafale, втрое больше орудий CAESAR. В последние недели мы пытались мобилизовать частных инвесторов», — отметил президент Франции.

Он также сообщил, что готов обсуждать с другими странами тему европейского ядерного сдерживания, но заметил, что это не будет донатами в безопасность союзников.

«Я хочу начать дебаты, но Франция не будет платить за безопасность других. Это не будет отчислением из того, что у нас есть, и окончательное решение всегда будет за Францией. Мы готовы начать дискуссию, в частности о развертывании самолетов, вооруженных ядерными бомбами, в других европейских странах», — пояснил Эммануэль Макрон.

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Напомним, Великобритания тайно готовится к прямому нападению России, поскольку в Лондоне переживают, что не готовы к войне. Чиновникам поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны.