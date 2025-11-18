Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Франция рекламирует план усиления воздушного могущества Украины в течение следующего десятилетия новыми истребителями и системами противоракетной обороны. Но нерешенным остается вопрос, кто за это заплатит.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 16 ноября, в Париже подписали декларацию о намерениях по масштабному усилению украинской авиации и противовоздушной обороны.

Украина планирует закупить около сотни французских боевых самолетов Rafale, производителем которых является компания Dassault Aviation. Также программа будет включать в себя другое высокотехнологичное вооружение, в частности, системы ПВО SAMP-T, современные радиолокационные комплексы и боевые беспилотники.

Аналитики в сфере обороны скептически отнеслись к этому заявлению, отмечает издание. В материале высказывается предположение, что ни у Киева, ни у Парижа нет средств, чтобы профинансировать производство этих истребителей.

Франция надеется, что Европейский Союз возьмет на себя часть расходов, однако существующих программ недостаточно.

французские чиновники настаивают, чтобы ЕС разработал долгосрочную стратегию финансирования военного потенциала Украины на ближайшие годы. Сейчас в Евросоюзе рассматривают вариант предоставления Украине ссуды в размере 183 млрд евро. Средства предлагается взять из замороженных активов. Но этот вопрос имеет юридические и политические сложности.

В то же время, аналитики отмечают, что французская компания Dassault Aviation уже имеет полный портфель заказов, и производственные мощности могут быть не в состоянии быстро предоставлять новые самолеты.

