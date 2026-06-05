Франция и Германия предлагают упростить путь в ЕС для Молдовы и Балкан

ЕС / © Unsplash

Реклама

Франция и Германия предложили новый подход к расширению Европейского Союза . Речь идет о том, чтобы страны-кандидаты, в частности, Молдова и государства Западных Балкан, могли постепенно приобщаться к работе единого рынка, программ и отдельных институтов ЕС еще до официального вступления.

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на аналитический документ "Новый импульс для расширения" , который Париж и Берлин разослали партнерам по ЕС 4 июня.

В документе говорится, что новый подход должен сосредоточить внимание не только на процедурных этапах переговоров, но, прежде всего, на реальном содержании реформ. Франция и Германия призывают государства-члены содействовать открытию переговорных кластеров для Молдовы и Балкан, если это предлагает Еврокомиссия.

Реклама

Среди предложений доступ к отдельным элементам внутреннего рынка ЕС, участие в программах Евросоюза, сотрудничество в сфере безопасности и обороны, кибербезопасности, а также возможность присутствовать на некоторых неформальных заседаниях Совета ЕС в качестве наблюдателей без права голоса.

Также речь идет о постепенной интеграции в сферах транспорта, энергетики, цифрового рынка, промышленной политики, торговли и "зеленых коридоров". Авторы инициативы подчеркивают, что такая модель не должна заменить полноправное членство, а наоборот – должна ускорить движение стран-кандидатов в ЕС.

Документ подготовили в преддверии саммитов ЕС-Балканы 5 июня и ЕС-Молдова 22 июня.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла новый Закон «О публичных закупках» (№11520), являющийся одним из ключевых элементов евроинтеграционного курса .

Реклама

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза уже сейчас, не дожидаясь завершения длительной процедуры вступления .

Новости партнеров