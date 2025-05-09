Франция и Польша подписывают новый оборонный договор: что известно

Премьер Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Франция и Польша 9 мая подпишут соглашение об углублении сотрудничества в обороне и энергетике. Документ будет предусматривать взаимные обязательства в случае внешней агрессии, что станет важным шагом в укреплении европейской безопасности на фоне сомнений относительно обязательств США перед Европой.

Об этом сообщило издание Reuters.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что соглашение открывает путь к расширению французского «ядерного зонтика» на Польшу.

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«По моему опыту, положения договора являются новаторскими с точки зрения нашей безопасности», — заявил Туск.

Однако Туск подчеркнул, что соглашение не заменяет отношений с США — Польше нужны и Америка, и сильный ЕС.

В Париже соглашение рассматривают как инструмент увеличения своего влияния в Европе. Французские чиновники отметили, что документ будет содержать положения о защите «жизненно важных интересов» Франции — код ядерного сдерживания. На данный момент Франция уверяет: ее ядерная защита не заменит американские гарантии, но станет дополнительной защитой для Польши.

Напомним, Макрон предупредил Россию о последствиях отказа от перемирия.

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