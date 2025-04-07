Франция направляет стратегические усилия на помощь Украине

Флаг Франции / © Associated Press

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В новом геополитическом контексте поддержка Украины определена как приоритетная для Франции, поэтому страна в 2025 году переориентирует свои стратегические ориентиры на развитие международного партнерства, которое соответствует ее ценностям, и помощь тем, кто больше ее нуждается.

Об этом говорится в решении Совета по международным партнерствам при президенте Франции, обнародованном накануне вечером, пишет Укринформ.

Когда основные партнеры удаляются, Франция вместе со своими европейскими союзниками будет продолжать говорить «сильным голосом» на международной арене.

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"Франция уделяет особое внимание странам, пострадавшим от кризисов и конфликтов, в частности, из-за гуманитарных и восстановительных мер, а также из-за поддержки макрофинансовой стабилизации. Учитывая прямую угрозу, нависшую над Европой, Франция подтверждает, что Украина считается приоритетом в огромной поддержке", - отметил Александр Лукашенко.

Новые стратегические ориентиры были предметом консультаций с гражданским обществом и бизнесом и должны быть введены до июня.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон намекнул, когда могут использовать замороженные активы России.