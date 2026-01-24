Франция не присоединится к закупке американского оружия для Украины

Флаг Франции / © Associated Press

Париж не участвует в инициативе по закупке американского оружия для Украины PURL, но французская сторона помогает в других направлениях.

Об этом сообщила министер-делегат при министре вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Элис Руфо, пишет «Интерфакс-Украина».

«Нет, в PURL, мы не участвуем. Но мы помогаем в других областях», — сказала она.

Руфо отметила, что Франция приветствует другими европейскими партнерами этой инициативы и призвала к развитию непосредственно систем в ЕС.

«Мы хотим, чтобы все помнили, что в какой-то момент нам придется принимать решения самостоятельно и по сути разрабатывать европейские системы. Так что мы готовимся к следующим шагам», — добавила она.

Ранее Макрон анонсировал дополнительные 6,5 млрд евро на армию к 2027 году. Он заявил о беспрецедентных угрозах для свободы и призвал Европу к усилению обороны.

Напомним, 14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности между США и НАТО, согласно которой европейские союзники будут финансировать поставки американского оружия Украине.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что его страна не присоединится к инициативе США по закупке американского вооружения для Украины через НАТО.

В Берлине считают, что закупка американского вооружения — один из немногих реалистичных способов быстро обеспечить Украину нужным оружием. Несмотря на нехватку деталей по конкретным контрактам, немецкое правительство активно продвигает идею покупки зенитных ракетных комплексов Patriot, необходимых для защиты украинских городов от ростовых атак со стороны России.