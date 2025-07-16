Франция отказалась покупать оружие США для Украины: что стоит за решением Макрона

Эммануэль Макрон. / © Associated Press

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Несмотря на то, что США согласились разрешить европейским странам закупать американское вооружение для передачи Украине, а НАТО взяло на себя координацию поставок, не все союзники поддержали эту инициативу. Франция — одна из ведущих стран ЕС — четко дала понять, что останется в стороне.

Об этом сообщает издание Politico.

В ходе встречи в Овальном кабинете генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал четыре североевропейских страны, а также Великобританию и Нидерланды, которые уже присоединились к новой модели поддержки Киева. Франция же оказалась заметным отсутствием в этом списке.

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Два французских чиновника, знакомых с ситуацией, подтвердили: Париж не присоединится к схеме закупки американского оружия. Причина — давняя стратегия президента Эммануэля Макрона, настаивающего на развитии европейской оборонной промышленности и закупке вооружений у отечественных производителей.

К тому же, Франция сталкивается с финансовыми ограничениями: правительство пытается сократить бюджет и обуздать дефицит, что затрудняет наращивание расходов на оборону.

В Берлине считают, что закупка американского вооружения — один из немногих реалистичных способов быстро обеспечить Украину нужным оружием. Несмотря на нехватку деталей по конкретным контрактам, немецкое правительство активно продвигает идею покупки зенитных ракетных комплексов Patriot, необходимых для защиты украинских городов от растущих атак со стороны России.

Ранее на вопрос “Суспільного” о позиции Парижа министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ответил, что у страны есть собственный формат поддержки Киева:

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«Мы уже в этом году приняли решение о поддержке Украины на сумму 2 миллиарда евро. Мы положили начало новому промышленному сотрудничеству с Украиной. Французские компании вскоре начнут производство дронов непосредственно на украинской территории. Как видите, наша поддержка является постоянной и несокрушимой».

Ранее Макрон анонсировал дополнительные 6,5 млрд евро на армию до 2027 года. Он заявил о беспрецедентных угрозах свободе и призвал Европу к усилению обороны.