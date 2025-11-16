Франция отреагировала резким заявлением на обстрелы Киева

Париж / © Pixabay

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что массированный ночной обстрел Киева 14 ноября является неприемлемым актом агрессии, направленным против мирного населения.

Об этом говорится в заявлении официальном представительстве французского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что удары России коснулись прежде всего столицы, в частности энергетической инфраструктуры, жилых районов и больницы, вызвав многочисленные человеческие потери и ранения, включая детей.

«Эти удары, которые были значительного масштаба и включали около 430 дронов и 18 ракет, запущенных несколькими залпами, являются дальнейшей эскалацией и демонстрируют, если нужны дополнительные доказательства, нежелание России соблюдать мир», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что после очередного обстрела Киева российскими войсками погибли по меньшей мере шесть человек, еще более 30 получили ранения, среди них есть дети.