Франция передаст Украине Mirage и ракеты: Макрон раскрыл детали

Зеленский и Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение Парижа продолжать наращивать военную поддержку Украины и усиливать санкционное давление на Россию.

Об этом он заявил во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих, пишет УНИАН .

Французский лидер подчеркнул, что Коалиция отстаивает «справедливый, надежный и долговременный мир» для Украины, тогда как Россия, начав незаконную войну, исключает любые переговоры.

Новый пакет военной помощи

Макрон отметил, что в ближайшие недели страны-партнеры активизируют усилия по предоставлению дополнительной финансовой поддержки. Одновременно приоритетом остается наращивание военной помощи по ключевым направлениям:

возможности противовоздушной обороны;

дальнобойные средства;

дроны и системы борьбы с беспилотниками.

Обращаясь отдельно к Президенту Зеленскому, Макрон подтвердил, что в ближайшие дни будут доставлены дополнительные ракеты Aster (используются в системах ПВО SAMP/T). Также организуют новые программы подготовки украинских военных. Украине будут направлены новые самолеты «Мираж» .

Давление на Россию и санкции

Президент Франции также подчеркнул необходимость поддерживать энергетическую устойчивость Украины на фоне усиления российских ударов по инфраструктуре.

Говоря о давлении на Кремль, Макрон положительно оценил новые санкции США против нефтяных компаний РФ, назвав их «поворотным моментом» и отметив, что они отлично синхронизированы с 19-м пакетом санкций ЕС. По его мнению, санкции должны напрямую повлиять на финансирование российской войны. Макрон призвал продолжать работу над подготовкой 20-го пакета санкций ЕС , чтобы увеличить цену войны для Москвы.

Справочно

Самолеты Mirage 2000-5: Это относительно старый, но боеспособный истребитель ВВС Франции, отличающийся современным радаром RDY, способным отслеживать до двадцати целей и запускать ракеты MICA. Хотя он уступает новейшему Rafale, его эффективность может быть высокой для задач ПВО и противодействия беспилотникам.

Ракеты Aster: используются в версиях 15 и 30, являются ключевым компонентом франко-итальянской системы ПВО SAMP/T, обеспечивая защиту от воздушных угроз на средних и дальних дистанциях.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета призвал лидеров стран Европейского Союза поддержать Украину в предоставлении ей дальнобойного оружия, систем ПВО, а также принять решение об использовании замороженных российских активов.

Великобритания объявила о существенном расширении программы военной поддержки Украины. Как заявил премьер-министр Кир Стармер, Лондон передаст Киеву 5000 новых ракет многоцелевого назначения.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал новый пакет санкций США против российских нефтяных компаний «возвратным моментом», ведь они ударяют по главному источнику доходов Кремля и подрывают его способность финансировать войну против Украины.