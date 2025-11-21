Франция призвала Совбез ООН поддержать немедленное прекращение огня в Украине

Флаг Франции / © pixabay.com

Франция призвала все государства-члены Совета Безопасности ООН поддержать инициативу по полному, немедленному и безусловному прекращению огня в Украине. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафонт во время заседания Совбеза, пишет Укринформ.

Дипломат отметил необходимость консолидации международного сообщества вокруг требования Генерального секретаря ООН по немедленной остановке боевых действий. По его словам, Россия должна принять это условие и перейти к добросовестным мирным переговорам.

Боннафонт отметил, что прекращение огня является требованием большинства государств мира, недавно подтвердивших официальные заявления группы стран, активно выступающих за мир. Он подчеркнул, что Украина неоднократно демонстрировала готовность к прекращению огня — в частности, согласилась с предложением США в марте и месяцами подтверждала готовность к переговорам на самом высоком уровне. Россия продолжает усиливать удары по украинской территории.

Постпред Франции особо подчеркнул, что российская агрессия является грубым нарушением Устава ООН, а ее остановка — общая ответственность членов международного сообщества.

Боннафонт также осудил безответственные российские вторжения в воздушное пространство стран ЕС и НАТО, а также саботаж и дестабилизацию на территории Европы.

Дипломат напомнил о визите Президента Украины в Париж на этой неделе, в ходе которой была подписана декларация о намерении передать Украине 100 истребителей Rafale. Это, по его словам, демонстрирует решительность Франции и партнеров усиливать долгосрочную поддержку Украины.

«Мы работаем над достижением справедливого и крепкого мира, который не означает капитуляцию Украины, сохраняет ее право на самооборону и предотвращает новую агрессию с полным уважением к суверенитету и независимости страны», — подытожил представитель Франции при ООН.

Напомним, ранее ряд западных медиа опубликовали детали 28-пунктного мирного плана, тайно разработанного администрацией президента США Дональда Трампа.

